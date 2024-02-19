По скользкому пути: более 60 человек в Петербурге получили травмы из-за гололеда

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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У травматологов — очереди. Ждать приема порой приходится несколько часов, а число нуждающихся в помощи продолжает расти.

Санкт-Петербург пытается справиться с гололедом, который сковал город после рекордных осадков в минувшие выходные. После потепления и ледяного дождя температура ушла в минус, а дороги и тротуары превратились в каток.

Травмпункты переполнены, а автосервисы переходят на круглосуточный режим работы из-за наплыва клиентов. Корреспондент «Известий» Екатерина Моран выслушала мнение жителей, для которых выход на улицу стал настоящим испытанием.

«Я никогда нигде такого не видела, чтобы невозможно было пройти. Возле парадной, возле остановки — везде страшнейший гололед. И возле ТЦ, где я работаю, тоже страшнейшая гололедица», — прокомментировала местная жительница Светлана Целик.

Эту зиму Светлана Целик запомнит надолго — поход на работу закончился гипсом на руке и больничным на месяц. Что перелом — поняла не сразу

«Я отработала практически целый день. После того, как она начала опухать, я все же вечером поехала в „травму“, там сделали снимок, и выяснилось, что перелом», —вспоминает Светлана.

У травматологов — очереди. Ждать приема порой приходится несколько часов. Только в Мариинскую больницу за последние двое суток поступило больше 30 пациентов со сложными переломами. А всего по городу — сотни таких случаев. Добраться до врача — тоже задача со звездочкой.

«Отвратительно. Видите этот участок? Вот он — метров 100, наверно. И здесь можно получить такую травму… Всегда скользко здесь, грязно, никогда не убирается», — возмущается жительница Санкт-Петербурга Людмила Ивановна.

В других районах города ситуация не лучше. Людям приходится перемещаться чуть ли не ползком.

«В том, что улицы города напоминают каток, убедиться очень легко. Мы сейчас находимся на перекрестке улиц Чапаева и Малая Посадская. Идти здесь практически невозможно. Особенно при слабом освещении, когда под ногами мало, что видно», —пердает с места корреспондент «Известий» Екатерина Моран.

Тем временем, городские службы уверяют, что ситуация находится под контролем. Петербург убирает почти тысяча машин, столько же коммунальщиков трудятся вручную. Но результат, возмущаются жители Северной столицы, почти не заметен.

«Нам всем приходится идти по дороге, не только нам. Вон, смотрите, там мужчина чуть не упал. Не хочу это комментировать. У меня с Петроградским районом очень напряженные отношения», — отметила Анна Лев.

Сложные отношения с городом и у автомобилистов.

«Переполнены не только травмпункты, но и автосервисы Санкт-Петербурга. Чаще всего сюда привозят машины с поврежденным капотом, бампером или фарами. В среднем, ремонт одного такого автомобиля после легкого ДТП обходится в 40 тысяч рублей», —отмечает Екатерина Моран.

По словам специалистов, зачастую причиной аварий в такую погоду становится плохое качество зимней резины.

«Работа кипит, работы много. Ожидается после последних нескольких дней сильной непогоды и гололеда наплыв клиентов. Я думаю, что в течение месяца все к нам подтянутся, утрясут свои вопросы по страховым», —прокомментировал директор автосервиса Даниил Лукьянов.

По прогнозам синоптиков, всю следующую неделю в Санкт-Петербурге погода останется почти такой же, как сейчас. Температура будет колебаться — то чуть выше, то чуть ниже нуля. А значит пренебрегать элементарными правилами безопасности не стоит. На дорогах — держать дистанцию, а выходить на улицу — в обуви с протектором.