Кузница гениев: Санкт-Петербургскому Политеху исполняется 125 лет
Санкт-Петербургскому Политеху исполняется 125 лет
Фото, видео: 5-tv.ru
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Университет был основан в 1899 году по поручению С. Ю. Витте.
Уникальными разработками занимаются и сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета, которому сегодня исполняется 125 лет. Кузница нобелевских лауреатов — так говорят о легендарном вузе, который готовит специалистов, востребованных по всему миру.
Корреспондент «Известий» Василий Михеев выяснил, почему выпускников Политеха называют инженерным спецназом.
Искры не летят, плазма не образуется. Эта сварка — технология будущего. Она позволяет намертво скрепить, например, титан с серебром, а сталь с пластиком, не разрушая при этом структуру соединяемых материалов.
За стенкой — лаборатория легких материалов и конструкций. Там на специальном станке печатают металлические конструкции, которые используют в том числе в строительстве космических аппаратов.
«Вообще, технология 3D-печати стала известна больше десяти лет. И вот эта лаборатория Политеха — одно из тех мест, где ее активно все десять лет развивали. Дошли практически до совершенства. Вот эта деталь, например, она и монолитная и полая одновременно. Теперь активно работают над скоростью. Говорят, если два года назад ее отпечатали за 4 часа, то сейчас смогли бы уже за 1,5. Что смогут через год — неизвестно!»
А здесь разрабатывают таблетку от рака. Три года сборная команда из физиков, химиков, биологов и медиков политеха и еще десятка ВУЗов страны, бьются над лекарством от одной из самых опасных, все еще неизлечимых болезней.