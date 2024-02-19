Актеры из фильма «Лед 3» устроили поклонникам незабываемый сюрприз на катке в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Заключительная часть картины вышла в прокат совсем недавно, но она уже успела стать лидером по сборам.

Новость для тех, кто предпочитает активному образу жизни спокойное времяпрепровождение. На экраны страны вышла третья часть франшизы «Лед». В первый же день проката картина стала лидером по сборам. На фоне успеха создатели решили устроить для фанатов необычный сюрприз — любимые герои вышли на лед в жизни и дали уроки мастерства всем желающим. Ради такого на коньки встала и корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Ледниковый период не на большом экране, а на катке парка Северного речного вокзала. Чтобы сделать фото с героями музыкальной мелодрамы «Лед 3», пришлось встать на коньки.

До последнего поклонники не верили, что герои и режиссер заключительной части знаменитой трилогии будут крутить пируэты на льду и кататься вместе с ними.

«Я делаю круг и вижу, что со мной едет Надя, которую я еще вчера видела на большом экране. И эмоции незабываемые», — рассказывает Диана Лобова.

Фигуристку Надю, дочку героя Александра Петрова, сыграла Анна Савранская. По сценарию — ей 18 лет, она мечтает выиграть кубок, исполнив четверной аксель. Тренер Ирина Шаталина (актриса Мария Аронова) не может помочь Наде — у нее онкология. Но девушка продолжает тренироваться сама, а уверенности ей придает новая любовь к хоккеисту Сереге. Вновь выйти на лед не перед камерами, а зрителями — настоящее испытание для команды.

«С одной стороны, есть какая-то мысль: «Господи, они сейчас поймут, что я не прыгаю четверной. Мне какое-то количество раз писали: «Классно катаешься». И я такая, спасибо», — говорит актриса Анна Савранская.

Для Ани — это первая главная роль в кино. Чтобы сыграть фигуристку Надю, ей пришлось с нуля учиться кататься. Актеры фильма вдохновили даже тех, кто на коньках-то стоит с трудом.

«Уверена, что сейчас мне завидуют поклонницы фильма „Лед 3“. Ведь с любимыми актерами не только можно сфотографироваться, но и прокатиться», — рассказывает журналист.

Оказалось, что Степан Белозеров во время съемок изо всех сил старался не ударить в лед лицом. Чтобы сыграть хоккеиста, пришлось много работать.

«У меня было где-то 25 тренировок. Они были с марта по июнь. Тормозить я научился только ко второй половине. И все это время я ловил борты», — признается актер.

А вот режиссер фильма на коньках стоит уверенно — и даже сам на льду снимал одну из главных сцен.

«Сцена короткой программы на кубке льда Нади — ее снимал я. Потому что наш оператор сказал: «Я не буду кататься так, как ты никогда, поэтому держи камеру, я поехал», — говорит режиссер Юрий Хмельницкий.

Для Юрия Хмельницкого «Лед 3» — это дебют в полном метре. Главное было сохранить стиль и динамику предыдущих частей. В завершающей картине акцент сделали на новых молодых героях.

Судя по отзывам, актеры не только заставили поверить, что на экране профессиональный хоккеист и фигуристка, но и сумели растопить сердца зрителей.