Десять лет под гнетом ВСУ: как выглядит освобожденная Авдеевка

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

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Корреспондент «Известий» побывал в городе после освобождения населенного пункта от националистов.

Спешно покидая позиции в Авдеевке, украинские боевики успели оставить после себя большое количество мин-ловушек и заложенных бомб. Спасаясь бегством, противник минировал здания, подвальные помещения и перекрестки улиц. Только за один день наши саперы уничтожили более 200 взрывоопасных предметов.

О том, с какими сюрпризами ВСУ приходится сталкиваться российским бойцам в разрушенном городе — в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева. Он одним из первых побывал в Авдеевке после ее освобождения.

Мы в Авдеевке. Нашей Авдеевке. В городе, из которого почти десять лет стреляли по Донецку.

«Самые интенсивные бои были вот в этом районе! Можно заметить по дорожному полотну — от него практически ничего не осталось», — рассказывает журналист.

Нас сопровождают очень аккуратно и предусмотрительно — не дают даже шагу ступить на неизведанную «зеленку». Повсюду — саперы. Миноискатели постоянно звенят от огромного количества металла на земле.

Убегая, украинские формирования оставили после себя много неразорвавшихся боеприпасов и мин-ловушек. Под этим противотанковым «блином» закопано еще несколько. Тронешь мину — последует взрыв.

А здесь пытались заминировать мост, но из-за быстрого наступления не успели. Хотя необходимые подготовительные работы все же провели.

Авдеевка, как и вся Украина, воевала с Донецком с 2014-го. В разгар конфликта именно с ее улиц по столице Донбасса стреляла артиллерия. Теперь этого не будет. Впрочем, и Авдеевки как таковой нет. Город разрушен, его придется долго восстанавливать.

«Даже деревья вот такой особенной формы. Все ветки порублены осколками. Какой интенсивности здесь был бой. Кстати, здесь был один из укрепленных пунктов ВСУ», — рассказывает журналист.

Пока в Авдеевке непривычно тихо. Но не исключено, что уже через несколько дней украинские формирования предпримут попытки стрелять по городу издалека. Так они делали в Артемовске после того, как его оставили. И в Соледаре.

Из самых красноречивых напоминаний о бегстве ВСУ — огромное количество бронетехники, брошенной на улицах и в полях. В том числе западной.