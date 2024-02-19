Сигнал о болезни: врач назвала основные причины появления горечи во рту

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Неприятный симптом не всегда можно устранить более тщательной чисткой зубов, проблема может крыться в общем состоянии организма и потребности в лечении.

Ощущение горечи во рту необязательно появляется из-за некачественной очистки зубов. Этот симптом нередко указывает на развитие хронических недугов и перебои в организме. Об этом в интервью журналистам издания Газета.ру рассказала врач-диагност Ольга Малиновская. Одной из причин возникновения горечи она назвала особенности питания, а также прием некоторых лекарств. Это препараты с тетрациклином, литием, сердечно-сосудистые медикаменты. Но если вы не меняли рацион и давно не пили таблеток, стоит обратиться к специалисту и найти источник проблемы.

«Горечь во рту, которая остается после чистки зубов, а также становится настолько неприятной, что влияет на вкус пищи — частый признак хронических заболеваний. В большинстве случаев речь идет о патологиях пищеварительной системы, например, проблемах в работе желчного пузыря», — сказала Малиновская.

Попадание в пищевод желчи, а у нее весьма неприятный вкус, может объяснять появление горечи. Желчь вырабатывается печенью и накапливается в желчном пузыре. И если по каким-то причинам, например из-за употребления жирной пищи, ее становится слишком много, проявляются последствия. Тот же эффект возникает из-за образования камней в желчном пузыре, дискинезии желчевыводящих путей, холецистита. Кроме того, горечь во рту может свидетельствовать о хроническом панкреатите и гастрите. В этих случаях недугам сопутствуют боли в животе, тошноту и рвота, изжога и отрыжка.

Не стоит исключать и стоматологические проблемы. Воспалительные процессы в ротовой полости, такие как стоматит, тоже горькие на вкус. О них также говорят болевой синдром и небольшие язвы на слизистой. Человек сам обнаружит их во рту, но в желудок или желчный пузырь не заглянет. Именно поэтому важно не затягивать с приемом у врача-терапевта или гастроэнтеролога. Медицинский эксперт назначит обследование, изучит кровь пациента и назначит лечение. Самостоятельно врачевать, особенно нетрадиционными методами, в лучшем случае бесполезно, а в худшем опасно для здоровья.

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