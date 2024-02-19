«Сильная гололедица»: москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, какие «сюрпризы» готовит погода на новой неделе.

Новая неделя для жителей столицы начнется с «погодных испытаний». Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в понедельник и во вторник в Москве будет сильная гололедица и повышенное атмосферное давление.

«Из-за теплой погоды снег, который выпал в выходные дни, чуть подтаял, а уже в ночь на понедельник произойдет резкое понижение температуры, поэтому будет сильная гололедица. Давление будет выше нормы, примерно 756 миллиметров ртутного столба, осадки не прогнозируются», — рассказал синоптик в беседе с агентством ТАСС.

В понедельник, 19 февраля, дневная температура воздуха составит в столице около минус трех-пяти градусов. По прогнозам, вторник, 20 февраля, будет немного холоднее. Днем ожидается до минус четырех-шести градусов. Потепление наступит только в среду, 21 февраля.

«Температура в среду будет близка к норме, но ночь ожидается холодная — минус семь-девять градусов в Москве. Дневные температуры составят минус один-три градуса», — отметил Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Москве наступит метеорологическая весна.