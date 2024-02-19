Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке
Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На административных зданиях предприятия уже водружены российские флаги.
Российские силы после освобождения Авдеевки взяли под полный контроль и местный коксохимический завод, где засели оставшиеся украинские боевики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Группировка войск „Центр“, развивая наступление, взяла под полный контроль на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», — сообщили в ведомстве.
На опубликованных Минобороны кадрах видно, как российские силы поражают укрепрайоны противника, нанося огневое поражение артиллерией и авиацией.
О полном освобождении Авдеевки сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.
В Минобороны отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.
При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Наши бойцы уже нашли оставленное трофейное оружие западного производства в городе.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры бегства боевиков ВСУ из Авдеевки.