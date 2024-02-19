Пашинян отказался считать Армению союзницей России по вопросу Украины
Пашинян: Армения не является союзником России по вопросу Украины
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Как объяснил свою позицию премьер-министр республики?
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины.
«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. Это наша искренняя позиция», — заявил он на встрече с представителями армянской диаспоры Германии, передает ТАСС.
Он добавил, что Алма-Атинская декларация от 1991 года распространяется на всех, а не только на Армению, поскольку она была подписана главами бывших республик СССР, включая Россию и Украину.
Прежде Пашинян заявил, что Армения не может продолжать отношения с Россией в военной сфере «как по объективным, так и по субъективным причинам».
В конце прошлого года, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Армению от попытки усидеть на двух стульях. Дипломат указала, что Ереван пытается удержать экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но вместе с тем продолжает совершать недружественные выпады, подрывающие отношения с РФ.