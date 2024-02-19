Не только лучший фильм: «Оппенгеймер» получил семь премий BAFTA

Фото: Кадр из к/ф «Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан, 2023 г.

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Картина вышла в мировой прокат летом прошлого года. И практически сразу же завоевала любовь зрителя.

Биографическая драма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за «Лучший фильм».

Всего из 13 номинаций картина получила семь наград. В их числе «Лучшая режиссерская работа», которая ушла Нолану, актер Киллиан Мерфи взял статуэтку за «Лучшую мужскую роль», а Роберт Дауни-младший за «Лучшую мужскую роль второго плана». Также фильм получил награды за «Лучшую музыку к фильму», «Лучшую операторскую работу» и «Лучший монтаж».

Фильм рассказывает историю жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который во времена Второй мировой войны руководил секретными разработками ядерного оружия.

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