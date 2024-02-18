Эстония призвала ЕС выпустить облигации для развития ВПК и поддержки ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii

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Премьер-министр страны Кая Каллас также заявила, что еще надеется на одобрение очередного пакета помощи Украине в США.

Европейский союз (ЕС) должен сплотиться и «сделать больше» для помощи Украине, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В интервью журналистам агентства Bloomberg в ходе Мюнхенской конференции по безопасности она призвала поддерживающие Киев страны разработать схему выпуска еврооблигаций на 100 миллиардов евро, чтобы вложиться в развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) и поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Каллас ждет от нового состава Европейской комиссии, он будет выбран в июне, «единого подхода к безопасности», общности, проявленной действующим составом в период борьбы с пандемией.

«Мы находимся в ситуации, когда нам нужно больше инвестировать и изучить, что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые будут выпускаться странами по отдельности, слишком малы для масштабирования. Европейские облигации могут иметь гораздо большее влияние», — сказала премьер Эстонии.

Кая Каллас также отметила — она все еще надеется, и в США будет одобрен очередной пакет военной помощи киевскому режиму. Как известно, несмотря на давление Белого дома, Конгресс все еще не дал согласия на дополнительное финансирование. Эстонский премьер требует от коллег по ЕС срочных решений и призывает обратить особенное внимание на оборонную промышленность. А также позаботиться о долгосрочных контрактах на поставки для Украины, которые включали бы в себя поиск и покупку оружия по всему миру.

Прежде стало известно, что западные государства работают над планом по погашению долгов за счет замороженных российских активов, чтобы усилить поддержку ВСУ. В феврале на саммите в Брюсселе главы ЕС согласовали выделение 50 миллиардов евро на помощь киевскому режиму. Россия в связи с активным накачиванием Украины оружием направила НАТО ноту. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что страны альянса лишь отдаляют завершение конфликта своим вмешательством, и напоминали — любой груз с вооружениями для ВСУ в зоне спецоперации становится законной целью российских военных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский отправился на гастроли по европейским странам в поисках денег для своей армии.