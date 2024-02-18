Театр оперы и балета в Казани эвакуировал зрителей из-за потопа

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Судя по распространившимся в соцсетях кадрах, подтопило даже улицу рядом с культурным учреждением.

Потоп произошел в академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани. Это случилось за несколько минут до начала спектакля «Турандот». Постановку пришлось отменить. Всех зрителей и сотрудников эвакуировали. Об этом сообщили в Telegram-канале культурного учреждения.

«Причина потопа уже устраняется. В самое ближайшее время коллеги оценят причиненный ущерб и необходимое время для полного восстановления последствий потопа», — заявили в театре.

Также зрители смогут вернуть деньги за билеты. Им нужно обратиться в то место, где они их покупали.

В интернете набирает обороты видеоролик, который сняли внутри театра. На кадрах видно, что вода потоками распространяется по помещению. Подтопило даже улицу рядом с культурным учреждением.

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