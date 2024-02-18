Российские бойцы нашли трофейное западное оружие ВСУ в Авдеевке

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Националисты бежали из города, бросив оружие и военную технику.

Бойцы ВС РФ нашли трофейное оружие, которое поставил Украине Запад. Арсенал обнаружил отряд специального назначения «Викинг» на покинутых позициях ВСУ в Авдеевке. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

В одном из ящиков российские бойцы нашли партию снарядов для автоматического гранатомета, а также кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Все вооружение оказалось иностранного производства. Один из бойцов предположил, что снаряды сделаны в Польше или Болгарии.

«Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших АГСок», — сказал командир подразделения.

Многие из ящиков оказались с маркировкой на кириллице, но большая часть все же имеет надписи латинскими буквами. Также есть наклейки с датой производства. Оружие 2023 года выпуска.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. В настоящее время проводится зачистка города от националистов. Президент РФ Владимир Путин заслушал первые доклады об успехе ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра в субботу, 17 февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились новые кадры бегства боевиков ВСУ из Авдеевки.