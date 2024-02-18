Человек погиб при крупном пожаре в квартире на юге Москвы

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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По факту произошедшего проводится проверка, она находится на контроле прокуратуры.

В результате крупного пожара в квартире жилого дома на юге Москвы погиб мужчина. Ему было 73 года. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Также известно, что при пожаре погибла собака.

Огонь охватил одну из квартир жилой многоэтажки в районе Северное Чертаново днем 18 февраля. По данным 5-tv.ru, в ней проживала семья, состоящая из мужа, жены, двоих детей и собаки.

Мужчина погиб в результате пожара в квартире на юге Москвы. Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

По факту произошедшего проводится проверка. Как сообщили в столичной прокуратуре, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный пожар произошел в промышленном здании в Ижевске.