«Дает какие-то таблеточки»: раскрыт секрет счастливого брака Петросяна

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Юморист обожает свою молодую жену Татьяну Брухунову.

Известный юморист Евгений Петросян счастлив в пятом по счету браке с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Татьяна начала работать на звезду еще будучи студенткой. Во время гастрольного тура у будущих супругов появилась душевная близость. Разница в 43 года не помешала паре сыграть свадьбу.

Рождение сына Вагана только скрепило их союз. Хоть многие и считают, что женщине нужны только деньги от знаменитости. Так или иначе — каждый получил свое. Петросян — любимого наследника, Брухунова — обеспеченную жизнь и возможность путешествовать по миру.

Главное, что оба счастливы. Коллега артиста Александр Морозов в эфире шоу на федеральном телеканале поделился трогательными подробностями отношений юмориста и молодой жены. Татьяна, по его словам, очень заботится о муже.

«Мы на репетициях, когда сидим, Танечка тихонечко подходит, дает ему какие-то таблеточки или витаминчики. Следит за этим строго», — отмечает артист.

Правда, недавно Петросяна госпитализировали, а Татьяна в это время путешествовала по Китаю. Свой отдых она не прервала из-за несчастья с мужем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что попавший в больницу Евгений Петросян вышел на связь. У артиста перелом предплечья.