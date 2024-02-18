Боррель предположил срок окончания спецоперации на Украине

Боррель: ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца

Фото: Reuters / JOHANNA GERON

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам также в очередной раз призвал помочь киевскому режиму.

Председатель Европейского парламента, испанский политик Жозеп Боррель сделал заявление о решении ситуации на Украине. По его мнению, ситуация на поле боя будет разрешена в течение трех месяцев. Также он призвал к помощи Киеву, сообщает ТАСС.

«В три месяца ситуация будет решена на поле боя. Мы не можем больше говорить, „давайте подождем европейских выборов“, или „мы хотим знать больше подробностей“. Мы должны стать быстрее, решительнее, мы живем в военной ситуации», — отметил Глава дипслужбы Европейского союза.

До этого лидер США Байден выразил намерение и дальше бороться за получение вооружения, в котором так нуждаются ВСУ.

Он продолжает давить на Конгресс, который не спешит одобрять заявку на выделение дополнительного финансирования для поддержки киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия перестала быть главной угрозой для немцев. В Германии перестали считать Россию главной угрозой.