Игра началась: что из себя представляет профессия актера хоррор-квестов

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Как оказалось, порой люди этой специализации страдают намного больше, чем участники квеста.

В последнее время особую популярность набирают квесты — новый формат развлечений для компании друзей, который представляет собой приключение в запертом помещении. Главная задача такой игры заключается в успешном прохождении всех загадок и обнаружении выхода.

Атмосферу полного погружения в различных квеструмах создают правдоподобные декорации и специальные актеры, которые могут как помогать гостям, так и мешать. Порой молодежь из-за них возвращается с загадочных развлечений в синяках и ссадинах, чем сильно удивляет родителей. Что из себя представляет профессия актера квестов на самом деле, рассказывает KP.RU на сторонних ресурсах.

«Эскейп комнаты» бывают по своей тематике самыми разными. Разделяют приключенческие квесты, где необходимо выбраться из пирамиды Хеопса или открыть тайну Атлантиды. Но все же наибольшей популярностью пользуется жанр ужасов — гость может оказаться в доме с привидениями, с призраком в морге или с «маньяком» в заброшенном здании.

Как выяснил корреспондент KP.RU, в реальности актеры страшных квестов «страдают» намного чаще, чем посетители подобных развлечений. Дело в том, что человек в состоянии стресса и паники не осознает, что перед ним не настоящий «демон» или зомби, а обычный живой человек, и поэтому не может проконтролировать собственную реакцию тела.

«У меня несколько актрис от парней получили с ноги в голову. Мужчины подчас пугаются сильнее женщин. Я против контакта на квестах, мы такую услугу не предоставляем принципиально. Но есть категория гостей, которые очень хотят, чтобы их хватали, тащили, приковывали», — рассказала Анна Нестеренко, президент «Национальной ассоциации участников квест-индустрии».

Оказалось, что квеструмы разделяются по уровням контакта, который сами выбирают гости при заказе. Так порой и остаются следы после прохождения всех загадок.

«Есть разные уровни контакта. Легкий — когда актер либо вообще не прикасается. Средний, когда может ухватить, чтобы припугнуть. И две самые жесткие — полный контакт и „безумство“ — когда актер может удерживать, тащить куда-то человека в рамках сценария», — объяснил актер квестов.

Кроме того, в темноте клиенты могут сами ненароком толкнуть или слишком сильно ухватиться за товарища. В любом случае, организаторы живых квестов всегда готовы предоставить записи с камер наблюдения, которые оборудованы в каждой комнате развлечения.

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