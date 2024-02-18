Следуя примеру Такера Карлсона: кто из России может взять интервью у Джо Байдена

Дмитрий Киселев направил в Белый дом запрос на интервью с Джо Байденом

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

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Зеркальный диалог может помочь двум странам услышать друг друга.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев намерен взять интервью у президента США Джо Байдена. Соответствующий запрос уже направлен в Белый дом. Об этом заявил Киселев в эфире федерального телеканала.

Согласно отправленному письму, Москва считает, что РФ и США не хватает возможности слушать и слышать друг друга. Это интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в России и по всему миру.

«Вообще по-хорошему президенту США Байдену на все это нужно ответить. Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят — ждем ответа, как соловей лета», — заявил Киселев.

Российский лидер Владимир Путин подал достойный пример, дав интервью американскому журналисту Карлсону Такеру. Этот видеоролик ориентирован на американского зрителя, подчеркнул Киселев.

Эхо интервью президента Путина американскому журналисту Карлсону гремит уже третью неделю. Видео посмотрели свыше 200 миллионов человек только в соцсети X. На других площадках суммарное количество просмотров сопоставимо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин объяснил значение для России проведения СВО на Украине. Президент также обосновал ценность этой операции для других стран.