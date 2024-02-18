«Лучше для России»: Маск отреагировал на освобождение Авдеевки

Маск: чем дольше идет конфликт на Украине, тем лучше для России

Фото: Река Александр / ТАСС

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О взятии города в ДНР стало известно в субботу, 17 февраля. Белый дом агрессивно отнесся к этой новости, а Зеленский начал оправдываться. Что же будет дальше?

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Россия будет получать преимущество, пока длится украинский конфликт. Таким образом он на странице в соцсети X прокомментировал освобождение Авдеевки.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — написал он.

Такой комментарий бизнесмен оставил под постом миллиардера Дэвида Сакса, в котором говорится о том, что Киев потерпел провал в Авдеевке, а «русские наступают».

3 ноября российские войска продвинулись в районе промышленной зоны, которая являлась важным «укреп» районом ВФУ. Уже 15 ноября обозреватели немецкого издания Bild признали эффективность тактики армии России при штурме Авдеевки. Они констатировали, что российская армия продвинулась до железнодорожной ветки на севере Авдеевки, которая ранее была линией боевого соприкосновения, тем самым затруднив снабжение украинских военных.

5 января 2024 года Вооруженные силы России начали штурм Авдеевки по всем направлениям. В конце месяца руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что российские подразделения успешно продвигаются в зоне спецоперации, в том числе под Авдеевкой в ДНР.

16 февраля украинское командование рассказало о том, что украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями.

Накануне, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке. Сейчас в районе ведется зачистка.

Позднее Белый дом обвинил Конгресс в бездействии относительно военной поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что вывести войска из Авдеевки пришлось из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

В ответ на это МИД РФ поправило его, отметив следующее: Незалежная может воевать только за деньги. В этой связи маловат шанс, что власти решили вывести войска ради спасения людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как освобождение Авдеевки повлияет на ход спецоперации.