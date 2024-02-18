Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Белый дом запинается на ходу, стремясь обеспечить спонсирование неонацистского режима.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал Украину и Североатлантический альянс, когда призывал Конгресс принять законопроект о спонсировании ВСУ, Израиля и Тайваня. Об этом сообщает Fox News.

«Идея о том, что мы собираемся уйти с Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться, полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому пришло время убедиться, что Конгресс <…> принял закон о финансировании НАТО», — сказал он.

Комментируя такое выступление американского лидера пресс-служба Республиканского национального комитета на странице в соцсети X подчеркнула, что Незалежная, Израиль и Тайвань не являются членами НАТО.

Американские сенаторы еще 13 февраля поддержали проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов. Предполагается, что Киев по этому законопроекту получит 60,06 миллиарда долларов. Однако позднее палата представителей США ушла на перерыв без согласования помощи. И уже на это последовала яростная критика из Белого дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден предрек Киеву потерю других городов после Авдеевки.