Путин: происходящее на украинском направлении для РФ — вопрос жизни и смерти

Фото: Река Александр / ТАСС

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Президент также обосновал ценность этой операции для других стран.

Все происходящее на украинском направлении является для России судьбой, вопросом жизни и смерти. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в эфире федерального телеканала.

Он подчеркнул, что всем россиянам и зарубежным жителям следует понять ход мыслей Москвы, состояние нашей страны и населения, осознать, насколько это чувствительно и важно для России.

«Для них — это улучшение своего тактического положения, а для нас — это судьба», — добавил Путин.

Тем самым российский лидер объяснил «историческую часть» своего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Эхо этой громкой беседы гремит уже третью неделю. Видео посмотрели свыше 200 миллионов человек только в соцсети X. На других площадках суммарное количество просмотров сопоставимо.

В ходе интервью Путин для западной аудитории дал подробный исторический экскурс, без которого истоки современного конфликта на Украине понять невозможно. От зарождения русской государственности до развала Советского Союза и майдана 2014 года: все о столь знакомом двуличии киевских наместников — и с доказательствами.

Целую папку с документами Путин оставил Карлсону. Он знал, что журналисту будет это интересно, ведь тот является историком по образованию. Позднее в Кремле раскрыли секрет «папки Путина» на интервью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о готовности проголосовать за Путина заявили почти 80% россиян.