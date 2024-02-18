«Становится плохо»: AKMAL' назвал способ быстро побороть депрессию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Знаменитость на личном опыте знает, как избавиться от негатива и внутренних переживаний.

Музыкальный исполнитель AKMAL' (настоящее имя Акмаль Ходжаниязов. — Прим. ред.) на показе нового реалити-шоу «Запуск» в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru раскрыл действенный способ побороть депрессию и уныние.

Ни для кого не секрет, что творческие люди как никто другой подвержены резким перепадам настроения, унынию и отчаянию. Вдвойне сложно адаптироваться к внешней среде, когда обстоятельства валятся на тебя тяжким грузом. Впервые AKMAL' столкнулся с трудностями еще в детстве — сверстники отказались принимать его в свой круг общения после переезда из Средней Азии в Россию: новенького преследовали стыдные прозвища и постоянная травля.

«В школьное время меня преследовал буллинг. Мне было очень тяжело, но в силу того, что у меня очень хорошие, понимающие родители, мне удалось достаточно легко пережить этот период. И по сей день я изредка сталкиваюсь с депрессией, начинаю додумывать что-то, что не является действительностью. Это последствия того времени», — объяснил он.

Лучшим способом побороться с депрессией AKMAL' назвал поездки и «виртуальный детокс».

«Как только я ловлю себя на мысли, что становится плохо, я стараюсь поменять локацию, уехать, выбраться с любимыми людьми. Стопроцентно всегда отключаю телефон. Как оказалось, телефон — это источник негатива», — объяснил он.

Со своей стороны Ходжаниязов посоветовал родителям младших школьников и подростков обращать особое внимание на состояние детей. В очень редких случаях, по словам певца, ребенок сам может побороть нахлынувшее отчаяние, а учителя нередко игнорируют состояние своих учеников.

«Со стороны учителей тоже было давление, хотя я искал в них спасение. Но в какой-то момент получилось, что они отвернулись от меня. Я искал спасения в них, но даже они не помогли ребенку. У меня были проблемы, я думал, куда мне пойти, думал, с чем связать свою жизнь. Я всю жизнь думал, чтобы пойти по стопам брата. В моей жизни всегда присутствовала музыка. Как-то так получилось, что я остановился на музыке, а брат стал футболистом», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, какой совет дала блогер Елена Yes в борьбе с депрессией.