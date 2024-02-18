«Мы вас чуем»: Захарова высмеяла закурившего в прямом эфире Кулебу

Захарова после конфуза Кулебы: в пакете помощи для Киева могли лежать сигареты

Фото: ANNA SZILAGYI / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Украинский министр вообще не реагировал на обращения телеведущих.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, закурившего в прямом эфире. Свою реакцию она выразила в Telegram-канале.

«Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: „Мы Вас чуем“. Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары», — написала она.

Накануне, 17 февраля Кулеба закурил сигарету во время прямого эфира украинского телемарафона. При этом министр совершенно не реагировал на обращения телеведущих. В результате кадр с курящим главой МИД Украины быстро убрали из эфира.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова прокомментировала реакцию Запада на освобождение Авдеевки от ВСУ. В частности, она указала на эмоциональную реакцию недругов России.