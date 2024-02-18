Очаровательная разбойница из «Снежной Королевы»: что случилось с актрисой

Фото: Кадр из х/ф «Снежная королева», реж. Геннадий Казанский, 1966 г.

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На момент съемок в знаменитой сказке молодой звезде был 21 год.

Сыгравшая юную и очаровательную разбойницу в знаменитой сказке «Снежная Королева» Эра Зиганшина дебютировала в советском кино в возрасте 21 года. Раньше девушка работала только в театре имени Ленинского комсомола.

Вместе с Николаем Боярским она записывала телеспектакль «Двенадцать месяцев», играя роль принцессы. Народный артист РСФСР сразу заметил ее талант, и на пробы сказки «Снежная Королева» девушка попала с его подачи.

Боярский сказал, что ей надо непременно попробоваться на роль, пора начинать карьеру в кино. Но воодушевленная Эра получила от ворот поворот: оказалось, что на роль маленькой разбойницы уже утверждена другая актриса.

Расстроившись и двигаясь по направлению к выходу, Зиганшина неожиданно для себя произнесла: «Очень жаль. Все равно лучше меня никто не сыграет».

И ведь действительно, через неделю режиссер Геннадий Казанский понял, что ошибся с назначением на роль и повторил пробы Эры. В итоге ее утвердили, но сниматься актрисе не понравилось.

В театре на тот момент она играла в трех главных ролях. Ее обожали коллеги в театре и любили театральные зрители. А на съемочной площадке Эра почувствовала себя лишь винтиком в киноиндустрии.

Хотя на съемках фильмов актеры снимались в нескольких дублях, это не шло ни в какое сравнение с театром, где роль можно было развивать и осмысливать от спектакля к спектаклю.

После «Снежной королевы» актрисе предлагали похожие роли, но ее не прельщало повторение одного и того же образа задиристой хулиганки. В итоге Эра пропустила свои лучшие молодые годы, отказываясь от ролей 15 лет и снимаясь лишь от случая к случаю в незначительных ролях.

Однако, в 1990-е страна была разрушена, в театре невозможно было заработать, а в кино все-таки теплилась жизнь, и Зиганшина, несмотря на свою нелюбовь к кинематографу, вернулась на экран.

1 февраля актрисе исполнилось 80 лет, и она до сих пор активно снимается и, несмотря на то, что повторяет «я не полюбила кино, а кино не полюбило меня», в послужном списке у нее около 90 фильмов и сериалов, пусть и второго плана.

Эра два раза была замужем, у нее трое детей, трое внуков и правнук.

Маленькая разбойница все-таки осталась самым запомнившимся персонажем, но кажется, Эра Зиганшина пусть и не полюбила кино, но подружилась с ним, и эта дружба взаимна.

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