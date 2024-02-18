«Для меня он есть»: как живет вдова Владимира Этуша после его смерти

Вдова Елена Горбунова до сих пор не может смириться со смертью Владимира Этуша

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Последняя избранница актера стала для него «тихой гаванью» перед смертью.

Елена Горбунова, вдова народного артиста СССР Владимира Этуша, поделилась, что до сих пор ощущает присутствие любимого супруга даже после его смерти. Об этом она рассказала во время передачи на федеральном телеканале.

В 2000 году от онкологии скончалась третья жена Владимира Абрамовича Нина Крайнова. Артист тяжело переживал утрату, однако некоторое время спустя вновь обрел любовь.

Елена Горбунова была поклонницей актера. Из-за большой разницы в возрасте многие осуждали пару и считали, что новая избранница Этуша преследует корыстные цели. Но все же супруги прожили вместе до самой смерти актера — знаменитости не стало в 2019 году, артисту должно было исполниться 97 лет.

Вдова продолжает заботиться о могиле артиста и не дает забыть его заслуги. Она также изображена на надгробии Владимира Этуша — на такой шаг Горбунова пошла из собственных побуждений, не веря в мистику.

После кончины мужа Елена Евгеньевна привыкла жить в одиночестве без детей и родственников, но смириться с уходом супруга она не может до сих пор.

«Для меня он есть, наверно, так психика человеческая устроена. Со временем у меня сложилось ощущение, что я живу с ним, просто без его физического присутствия», — призналась Горбунова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто поддерживает овдовевшую Диану Гурцкую после трагедии.