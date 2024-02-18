Замкомандующего 18-й армии полковник Магомедали Магомеджанов погиб в ходе СВО
Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал Общественной палаты Республики Дагестан / op_rd7
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Похороны состоялись в это воскресенье, 18 февраля.
В ходе спецоперации на Украине погиб заместитель командующего 18-й армии полковник Магомедали Магомеджанов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.
«Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней», — написал он.
Сегодня, 18 февраля, похороны со всеми воинскими почестями прошли в родном для полковника селе Хлют. Проститься с Магомеджановым приехали как близкие, друзья, земляки, так и сослуживцы, представители высшего офицерского состава, парламента, правительства, Общественной палаты республики.
Меликов вместе с тем выразил искренние соболезнования родным и близким полкновника.
При этом пресс-служба Общественной палаты Дагестана в Telegram-канале уточнила, что трагедия случилась 14 февраля. Магомеджанов умер в госпитале Севастополя от полученных в ходе боев ранений.
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