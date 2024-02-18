Анастасия Костенко показала фигуру после четвертых родов: «Как будто не рожала»

Фото, видео: Instagram* / kostenko.94; 5-tv.ru

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Жена знаменитого футболиста Дмитрия Тарасова не спускает с рук ребенка и делится эмоциями с поклонниками.

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко очередное пополнение — на свет появился четвертый малыш. Теперь у влюбленных две дочери и два сына. Для спортсмена это пятый ребенок, у него также есть дочь Ангелина от первого брака.

Костенко с радостью делится с аудиторией в соцсетях трогательными роликами с младенцем на руках. А подписчицы гадают, каким заклинанием она пользуется во время каждой беременности — фигура звезды нисколько не пострадала и на этот раз. На видео мама худенькая и стройная, как и всегда.

«Как будто и не рожала»;

«Повезло Дмитрию с женой»;

Вы просто герой! Поздравляю вашу семью, здоровья вам»;

«Такая красивая и искренняя!» — пишут комментаторы.

Восхищается красотой жены и счастливый отец. А участливые фанаты поздравляют его и с удачной женитьбой, пусть и с третьего раза, и с пополнением в семействе. Стоит отметить, рождение ребенка произошло практически в прямом эфире. Костенко постоянно была на связи с фолловерами, супруг находился рядом до самого конца и тут же взял на руки младенца.

Анастасия Костенко не впервые удивляет публику умением быстро приходить в форму после родов. В этом вопросе многодетная мама уже профессионал. В период восстановления она идет по известному пути — здоровое питание и спорт. Хотя, судя по последнему видео, даже в этих мерах нет острой необходимости. Модель явно не набрала лишних килограммов во время беременности и даже просторная пижама не добавляет точеной фигуре объема.

При этом сама звезда утверждает, что уделяет много внимания восстановлению после родов. В личном блоге она заявляла, что если ничего не делать, процесс может растянуться на несколько лет. И дело не только во внешнем виде. В порядок нужно привести и здоровье, так как организм перенес серьезное испытание на прочность. Костенко призывает женщин ни при каких обстоятельствах не забывать о себе.

Бывшая супруга Дмитрия Тарасова Ольга Бузова тем временем ощущает причастность к важному событию. По крайней мере в этом уверены многие в окружении поющей телеведущей. Она никак не может простить футболисту развод и не упускает момента напомнить, кто в их паре добился большего успеха. Ну, по мнению звезды, конечно, она. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшие коллеги по «Дому-2» относятся к поведению Бузовой.

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