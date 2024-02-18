Овдовевшая Диана Гурцкая рассказала, кто поддерживает ее после трагедии

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Впервые за долгое время знаменитость приняла участие в телешоу.

Любимый старший брат певицы Дианы Гурцкая Роберт стал ее главной опорой после трагедии — в прошлом году скончался муж артистки, заместитель министра высшего образования и науки России Петр Кучеренко. До сих пор она в трауре, на публике практически не появляется, но недавно согласилась поучаствовать в ток-шоу на федеральном канале, выпуск был посвящен братьям и сестрам знаменитостей.

Представляя родственников, ведущий Николай Цискаридзе предположил, зная об их близких и теплых отношениях, что именно Роберт помогает Диане пережить горе. По его словам, о таком брате можно только мечтать. И артистка с этим заявлением безоговорочно согласилась. Роберт старше нее на 16 лет, долгие годы он также является ее продюсером. Именно он в далеком 1995 году отнес кассету с записью голоса сестры на конкурс «Ялта — Москва — Транзит». Так началась музыкальная карьера еще не окончившей школу скромной девушки из Тбилиси.

«Я стала возмущаться, зная свою ситуацию, что я не готова. Москва, большой город, жюри… Было сказано жестко маме: „Собирай ее и давай, отпускай“. И вот я приехала в 1995 году и после не уезжала. И вот так бок о бок мы и живем, и у нас одна большая семья. И горе, и радости в нашей жизни случаются, мы всегда вместе», — призналась артистка.

Роберт Гурцкая нежно заботится о сестре с ее рождения. Он был очень рад ее появлению, страшно переживал, когда родители принимали решение отправить шестилетнюю Диану в интернат для слепых и слабовидящих детей. Брат всегда считал ее талантливой и верил в ее успех. И оказался прав. Сегодня Диана — состоявшаяся личность, мама 16-летнего сына, звезда, но для Роберта она остается маленькой девочкой, которую необходимо защитить от всех бед. Певице порой приходится напоминать, что она уже взрослая.

«Всегда бережет, всегда оберегает, ну и, наверное, я так же так же по отношению к нему… Несмотря на то, что он старше, но есть такое сестринское отношение», — сказала Гурцкая.

Знаменитость считает, что ее близкие отношения с братом, абсолютное доверие между ними — заслуга родителей. Мама и папа проводили с детьми (всего их в семье четверо) все свободное время и учили стоять стеной друг за друга. Диана Гурцкая призналась, что очень благодарна брату за поддержку после тяжелой утраты. Он помогает не опускать руки и продолжать работать, заниматься творчеством, просто жить.

«Знаете, есть такая ситуация, когда человек верит в тебя, верит в работу, чем мы занимаемся, иногда больше, чем я. Он этим живет. Я как-то иногда успокаиваю его, но он горит этим. Наверно, это и было для меня мотивацией. И конечно, я ему безумно благодарна», — заключила исполнительница.

Петру Кучеренко стало плохо в самолете во время рабочей поездки. Пилоты совершили экстренную посадку, на земле уже ждала бригада скорой помощи, однако спасти его не удалось. Мужчину похоронили на Троекуровском кладбище. Гурцкая была подавлена, она отменила свои концерты, позже отказалась праздновать юбилей, избегала журналистов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло ее первое выступление после смерти мужа.