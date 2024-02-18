Климатический хаос: чем грозит миру слабеющий Гольфстрим

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ocean Biology/Goddard; 5-tv.ru

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Ученые бьют тревогу — в обозримом будущем погода в самых разных странах мира может кардинально поменяться.

Температурные качели и перепады атмосферного давления, кажется, стали уже нормой. Впрочем, уже в следующем году ситуация может измениться так, что эти капризы покажутся цветочками.

Ученые из Нидерландов высчитали, что может замедлиться Гольфстрим, что скажется на погоде во всей Европе.

Так что в Лондоне будет как в Петербурге. А в Петербурге — как в Новосибирске. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

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Москва в который раз за зиму утопает в снегу. Рекорд за рекордом по осадкам, сугробам. Буквально захлебывается снегом. Юг европейской части страны скован льдом. Если дождь, то ледяной. Если снег, то залповый. А ветер все чаще ураганный. Новая климатическая реальность.

«С одной стороны, Арктика дает холод. С другой стороны, если брать европейскую часть страны, тепло нам дает Атлантический океан. Гольфстрим теплый доходит до нас», — рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

Это океанское тепло — главный виновник циклонов «Ольга» и «Ваня», которые ударили по центру страны как обухом. Кажется невероятным, но истоки их аж за десять тысяч километров от Москвы, в районе американской Флориды.

«Любое обрушение Гольфстрима очень вредно для Западной Европы и в определенной степени для России. Он может изменить свое течение. И это не кажется фантастикой», — рассказал директор межправительственной группы экспертов по изменению климата Эрве Лепаж.

Это может привести к значительному похолоданию чуть ли не в следующем году. «Грелке всей Европы» — Гольфстриму — грозят ледники Гренландии и Арктики. Слишком быстро тают.

Самое мощное теплое течение в Мировом океане несет в себе воды больше, чем все реки земли вместе взятые. Если Гольфстрим остановиться — в Лондоне будет как в Магадане. Во всей Скандинавии и летом, и зимой на 13 градусов холоднее, чем обычно. А в нашем Мурманске незамерзающий Кольский залив покроется толстым слоем льда.

«Теплоемкость воды на порядок выше теплоемкости воздуха. В нескольких метрах столба воды содержится столько же тепла, сколько тепла во всей атмосфере. Океан — главный аккумулятор тепла», — рассказал доктор географических наук Валерий Малинин.

Океан, занимающий 70% площади земли в равной степени, виновник и мощных снегопадов с дождями, и смертоносных пожаров.

В Чили огонь уничтожил едва ли не всю центральную часть страны. Десятки погибших, ущерб исчисляется миллиардами. В Аргентине превратил в пепел тысячи гектаров реликтового леса. Вся Западная часть Южной Америки в огне. И это все тоже океан. Явление Эль-Ниньо — когда нагревается экваториальная часть Тихого океана. Волны теплой воды и воздуха движутся от Индонезии в сторону Южной Америки, но система начала сбоить.

«2023 год был гораздо теплее любого другого за последние 150 лет, а 2024 год будет еще немножко теплее. Эль-Ниньо — на весь земной шар», — рассказал климатолог Алексей Кокорин.

Эль-Ниньо принесет в Европу не только жару, бьют тревогу ученые. ВОЗ подтвердил — самая большая за последние годы вспышка лихорадки Денге произошла из-за аномалии. Пять миллионов случаев только за прошлой год. Большинство — в южном полушарии, но впервые в Европе. Дальше будет хуже.

«Комары-переносчики могут поселиться в тех местах, где их раньше не было. Ну, грубо говоря, на севере их не было, потеплело — они передвинулись на север», — рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Кровопийцы, обитающие в южных широтах, переносчики арбовируса, которые провоцируют смертельно опасные заболевания — от энцефалита до лихорадки Западного Нила. Подавляющему большинству людей ничего не скажут такие болезни как лихорадка Ривт-Вали или вирус Чикунгунья, который раньше был только в Азии, а теперь уже добрался до Америки и Европы. Но, возможно, скоро это уже не будет экзотикой.

«В связи с глобальным потеплением у нас появляются, в наших широтах, вирусы, которых раньше не было. У нас для них даже наборов нет, потому что никто не будет диагностировать что-то такое экзотическое в месте, где раньше ничего такого не было», — рассказала биолог Анча Баранова.

Уже в апреле Эль-Ниньо должен смениться Ля-Нинье, то есть температура океана понизится, но его «эхо» ощущаться будет еще долго. Это не стоп-кран, который резко можно сорвать и затормозить. Кроме быстрых и очевидных проблем — подорожания на треть кофе и бананов из-за неурожая и пожаров — человечеству могут грозить и эпидемии. Но когда и где — прогнозировать невозможно.