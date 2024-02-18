Без декораций: как в зоне СВО снимали клип на новую песню ST, представленную росгвардейцам

Фото, видео: 5-tv.ru

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Впервые музыкант спел композицию «Дай ему сил» бойцам Росгвардии 6 февраля. После этого она стала по-настоящему фронтовой.

Цель США — затянуть конфликт на Украине на годы. Наша цель — обеспечить защиту своих интересов, как можно скорее восстановить мир. И это зависит не только от материально-технического обеспечения бойцов, но и от их настроя, боевого духа. Это явление не материальное, а потому выразить в единицах и даже словах бывает невозможно. И на помощь приходят образы, в словах и мелодиях. О чем поют солдаты — услышал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Строки, которые моментально попали в душу всех, кто на передовой. Искренность. Простота. Честность и честь. Качества, которые эти люди ценят особенно сильно. И без которых здесь не выжить.

Песня «Дай ему сил» буквально с первого исполнения стало истинно фронтовой, поэтому вопрос появления клипа на нее был вопросом времени.

Курская область. Граница. Блиндаж. Отсюда до противника буквально несколько десятков километров. Но снимать решили именно здесь. Такие слова не терпят фарса, поэтому и отказались сразу от павильонных съемок.

«Важно максимально точно показать жизнь и быт солдат на фронте. Именно поэтому специально для клипа ничего построено не было. Все эти блиндажи и окопы — настоящие. В них каждый день наши солдаты защищают родину», — рассказывает журналист.

Главные герои клипа тоже настоящие бойцы спецподразделения Росгвардии.

«Мы не подготавливались к этому и тут нам за один день бах и говорят такое», — сказал военнослужащий Росгвардии с позывного «Милка».

Автор и исполнитель тоже здесь. И логично, что перед началом съемок ребята просят исполнить песню.

«Песня хорошая, патриотическая, поднимает боевой дух. Неотъемлемая часть для бойцов, которые находятся на передовой», — сказал военнослужащий с позывным «Змей».

«Это не боевые задачи, но солдаты при полном вооружении. Конечно, для них съемочный процесс — это тяжелая, кропотливая работа, когда на протяжении долгих часов выполняешь команды режиссера», — говорит корреспондент.

Песню «Дай ему сил» рэпер ST написал в несвойственной для себя манере. Она сильно перекликается с фронтовыми песнями, которые вдохновляли солдат на победу в Великую Отечественную войну.

«Когда я ее сыграл ребятам, и они спросили: „А почему не выпускаешь?“ И я действительно подумал: „А почему?“ Вот так она вышла», — сказал рэп-исполнитель Александр Степанов.

Десятки тысяч скачиваний, письма благодарности.

«Мне очень много пишут наших ребят. Пишут жены, близкие (тех. — Прим. ред.), кто находятся в зоне СВО», — сказал рэп-исполнитель Александр Степанов.

Песня, что говорится, ушла в народ. Жители со всех уголков страны выкладывают в интернет свои видео с песней «Дай ему сил».

«Лучшая поддержка духа на фронте, лучшая поддержка духа. В любой сложной ситуации — это хорошая музыка», — сказал композитор Александр Батурин.

О силе правильных слов говорят и вот эти кадры. Константин Головин попал под обстрел ВСУ. Несколько часов пролежал в окопе. Получил тяжелое ранение. Продержаться и не пасть духом ему помогли стихи. Он выжил. Свои подоспели на помощь. Сегодня Константин в госпитале, идет на поправку. В нашем разговоре он обратился к рэперу ST.

«Спасибо большое рэперу ST за его творчество. Если большой массе бойцов заходит песня, значит эта песня значит у нее есть будущее, значит у нее есть народная любовь. Мне хотелось бы лично познакомиться, пожать этому человеку руку», — сказал военнослужащий Константин Головин.

Фронтовая песня нужна была как воздух солдатам и во время Великой Отечественной. Только в первый день войны было написано 40 песен. Сколько за все годы — сосчитать невозможно. Сейчас, как и тогда, артисты приезжают на фронт, чтобы сказать бойцам спасибо и поддержать.

Рэпер Аким Апачев родился в Мариуполе. Рассказывает, что и он сам вдохновляется песнями Великой Отечественной войны.

«Песня является опорой для многих бойцов. Поэтому сегодня так популярны песни времен ВОВ, они обретают второе дыхание. Поэтому что мы теперь понимаем, о чем писались эти красивые песни», — говорит рэп-исполнитель Аким Апачев.

«И военная песня — она не войне, она о душе человека. О состоянии человека, как он переживает, как хочет вернуться домой», — сказал композитор Александр Добронравов.