Захарова о реакции Запада на освобождение Авдеевки: «Недругов так и корежит»

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту об окончательном бегстве ВСУ из города.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Запада на освобождение российскими войсками Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) от украинских националистов. По словам дипломата, представители недружественных стран, мягко говоря, нервничают в данный момент. Своим мнением Захарова поделилась в личном Telegram-канале.

«Вот поэтому всех недругов так и корежит. Дай Бог всем нашим сил!» — заявила она.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевку в ДНР. Как отметил министр, боевики ВСУ бежали, оставив вооружение и военную технику. Данные об успехах российских войск не разглашались до полного разгрома националистов и освобождения города. Нашим бойцам удалось отодвинуть линию фронта и обезопасить Донецк и ближайшие населенные пункты от обстрелов, которые на протяжении многих лет велись националистами из Авдеевки.

Киевский режим еще в июле 2014 года взял город под свой контроль, вытеснив ополченцев Донецкой народной республики (ДНР), чтобы после начать наступление на Донецк. Через год началось строительство укрепленных позиций. ВСУ держали под угрозой фильтровальную и насосную станции, от которых зависело водоснабжение Донецка и ближайших поселков. Последние месяцы российская армия вела активную оборону и после провала контрнаступления ВСУ взяла инициативу на поле боя. Наступление стартовало в октябре прошлого года, 5 января 2024-го бойцы начали штурм Авдеевки по всем направлениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое преимущество получили ВС РФ после победы в Авдеевке.