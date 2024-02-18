Победы на информационном фронте: последняя информация с передовой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru

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Шансов прорваться у боевиков нет. ВСУ несут колоссальные потери, а командиры отправляют солдат в самое пекло.

Удар по Белгороду — это прямые признаки агонии киевского режима. В отсутствие новых значимых поставок оружия и боеприпасов со стороны Запада.

Американская помощь отложена еще как минимум на месяц. Верхняя палата Конгресса — Сенат, где большинство у демократов — одобрил дополнительный транш в 60 миллиардов долларов Украине. А нижняя палата, где большинство республиканцев, не то, что не утвердила, но даже не рассмотрела этот вопрос — парламентарии разъехались по округам, у них законное «время работы на местах».

Байден громко назвал эту ситуацию предательством и пообещал не забыть и не простить. Хотя с его памятью звучит, как шутка.

А российские ВКС и артиллерия продолжают тем временем снижать боевой потенциал ВСУ. По данным Министерства обороны, за минувшую неделю было нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотниками по военным предприятиям, складам, в том числе, ГСМ — один такой под Харьковом горел три дня.

Кроме того, под ударами места дислокации подразделений ВСУ и нацбаты, причем, иногда цели находятся в десятках километров от линии фронта.

В самой Украине уже открыто признают — запасов снарядов и прочего снаряжения — хватит на два месяца. Врут, конечно.

В попытке найти «внутренние» резервы, в Киеве разрабатывают закон под неофициальным названием «плати или умри». От мобилизации предлагается официально откупаться. За свой счет или за счет работодателя.

Ценник начинается от 6300 долларов в год, то есть чуть больше полумиллиона рублей. В Верховной Раде искренне полагают, что это недорого, и в качестве довода приводят аргумент, что у «военкома» откупиться дороже, белый билет стоит около миллиона на наши деньги. Напомню, в планах киевских властей набрать еще до полумиллиона рекрутов.

Непопулярная мобилизация уже рассорила Зеленского с прежним главкомом Залужным, и он был отправлен в отставку, что впрочем, как показали опросы — только добавило ему популярности. Отставнику доверяют уже 94% украинцев, а Зеленскому намного меньше, он потерял за неделю 13 электоральных пунктов, став даже не вторым, а уже третьим по уровню поддержки на Украине.

Складывается ощущение, что отставка Залужного — это на самом деле тонкая политическая игра на перспективу. Экс-главкома «законсервировали» до лучших времен, чтобы Зеленский и новая армейская команда испили горькую чашу поражений и провалов, а после достанут Залужного на замену.

О ситуации на передовой рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Задействованы практически все виды вооружения — от артиллерии до авиации.

Шансов прорваться у боевиков нет. ВСУ несут колоссальные потери, а командиры отправляют солдат в самое пекло. Такова цена за медиавойну. Все ради видео-роликов для украинских СМИ.

Так записывают видео для украинской и западной прессы. Якобы десант ВСУ спокойно отправляется на лодках на левый берег. Но в реальности все выглядит иначе.

Лодки боевиков идут ко дну вместе с десантом при первой попытке форсировать Днепр.

«Это их медийная составляющая. Они пытаются продвинуть ее на своем информационном фронте. Для нас это хороший котловой мешок, куда стягивается противник и мы его уничтожаем», — рассказал военнослужащий с позывным «Удав».

Десантники не дают покоя националистам ни днем, ни ночью. Огнем крупнокалиберного орудия уничтожен минометный расчет ВСУ.

Крупнокалиберный 152-миллиметровый Гиацинт — одно из самых дальнобойных и тяжелых орудий. Он способен уничтожить цель на расстоянии 30 километров.

Утром в небо поднимается наш беспилотник. Контроль за передвижением противника постоянный. Дрон на высоте 2500 метров ищет технику, склады с боеприпасами и живую силу боевиков.

Все координаты тут же получает наша артиллерия. Судя по всему, свой отход ВСУ будут оправдывать учениями, о которых уже поспешило объявить их командование.