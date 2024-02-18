Фото, видео: Гынгазов Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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Последняя атака националистов на мирный город была совершена 15 февраля. Погибли семь человек, в их числе — младенец.

Маски западными гарантами украинского режима были сброшены после 24 февраля 2022 года, а лицемерие осталось. Так, Вашингтон и прочие столицы продолжают закрывать глаза на откровенные преступления против гражданских, на теракты, которые проводит киевский режим на российской территории.

В четверг с территории Харьковской области из системы РСЗО «Вампир» чешского производства атаковали центр Белгорода. Было выпущено 18 ракет: 14 сбили ПВО, четыре ракеты «проскочили». Боеприпасы были кассетными, то есть рассчитаны на максимальное поражение.

Киев, теряя донецкую Авдеевку, компенсирует ударами по мирным городам. Снаряды накрыли спальные кварталы: школьный стадион, продуктовый магазин. Семь погибших, в том числе младенец, 19 пострадавших. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Татьяны Симоненковой.

В 12:30 у 42-й школы гремит взрыв. Возможно, целились именно туда. Но ракета ВСУ пролетает мимо, разлетаясь в нескольких десятках метров на стадионе.

У восьмилетнего мальчика осколками снаряда перебиты ноги. У семилетней девочки ранение в живот. Их срочно госпитализируют и перевозят в Москву.

Рядом получившая ранение бабушка плачет над погибшей месячной малышкой.

После первого удара люди бросились в бомбоубежища, в магазины. Многие укрылись в этом торговом центре. Но следующая ракета ВСУ ударила прямо в него.

Семь погибших, 19 раненных. Двое в реанимации в тяжелом состоянии. Житель Белгорода Дмитрий Проценко погиб в собственной квартире, он только вернулся с работы, когда прогремел взрыв.

«Осталось двое несовершеннолетних детей», — рассказала родственница погибшего.

Преподаватель белгородского университета Любовь Губкина зашла в торговый центр по дороге домой. Врачи пытались ее спасти, но не успели.

Дмитрия Мазикина спасло то, что в момент взрыва он находился в машине. Его авто как решето, но он остался жив.

«Я вижу с неба летит ракета, прям падает в этот „Магнит“, торговый центр. И разрывается», — рассказал свидетель трагедии Дмитрий Мазикин.

Разрушены частные дома, парковки, магазины. Все это практически центр города. Рядом ни одного военного объекта. ВСУ целенаправленно били по гражданским.

«Первый раз тряхануло, второй раз тряхануло. Мы к окну подошли. И тут многоэтажка аж зашаталась», — сказал очевидец Николай Петров.

Здесь, возле обычного жилого дома, произошли взрывы. Люди, которые шли мимо, — либо ранены, либо убиты. Очевидцы говорят о том, что обстрелы шли верно. То есть не по конкретным целям, а просто по улицам города с намерением убить как можно больше жителей.

Вели огонь ВСУ из села Липцы Харьковской области. Залп совершили из чешской РСЗО «Вампир». Сообщается, что наши военные уже нанесли ответный удар возмездия.

«Естественно, в бессильной злобе они бьют по мирным городам. Это абсолютно фашистский подход, фашистский метод», — говорит военный эксперт Иван Коновалов.

Уже известно, ВСУ били по городу полным пакетом ракет с максимального расстояния в 40 километров. А чем выше дистанция, тем ниже точность попадания и больше разлет снарядов еще одно доказательство того, что украинские боевики намеренно устроили этот теракт.