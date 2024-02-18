«Вражеская цитадель пала»: Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки

Пушилин: с освобождением Авдеевки территория ДНР будет обстреливаться меньше

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; Telegram / Официальный канал Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина / PushilinDenis; 5-tv.ru

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Глава ДНР отметил мужество и героизм российских военных, участвовавших в боях за город.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил российскую армию и президента страны Владимира Путина за освобождение Авдеевки от украинских боевиков, которые долгие годы превращали населенный пункт в крепость и именно оттуда обстреливали Донецк.

«Сегодня под натиском наших героических бойцов враг был сломлен, и данный населенный пункт (Авдеевка. — Прим. ред.) освобожден. Мужество, героизм, взаимоподдержка между подразделениями (ВС РФ. — Прим. ред.), конечно же, позволили сегодня говорить, что вражеская цитадель пала», — указал он.

Пушилин добавил, что после освобождения Авдеевки территория ДНР будет меньше подвергаться обстрелам со стороны украинских националистов.

«Освобождение Авдеевки еще имеет очень важное значение в информационно-политическом плане, потому что у многих на Западе сейчас появляется дополнительный аргумент: сколько не финансируй украинский режим — он не в состоянии наступать и тем более победить. Русский город Авдеевка — одно из старейших поселений Донбасса — сегодня вернулся домой», — указал Пушилин.

Прежде президент РФ Владимир Путин заслушал доклад министра обороны страны Сергея Шойгу о взятии российскими силами под контроль Авдеевки. Информация о продвижении ВС РФ не предавалась огласке до полного разгрома ВСУ и освобождения города. Вечером 17 февраля стало известно, что только за последние несколько суток потери украинской армии в боях за населенный пункт составили более полутора тысячи боевиков.

В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке Авдеевки от националистов и блокированию украинских подразделений, засевших на авдеевском коксохимическом комбинате.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку.