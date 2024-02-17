Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Прежде российский лидер выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о полном взятии под контроль города.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, под командованием которого группировка войск «Центр» освободила от украинских националистов Авдеевку.

«Сегодня группировка войск „Центр“, развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики. В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии», — говорится в телеграмме.

Владимир Путин также объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку.

«Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции», — добавил президент.

Прежде Путин заслушал доклад министра обороны страны Сергея Шойгу о взятии российскими силами Авдеевки. Информация о продвижении ВС РФ не предавалась огласке до полного разгрома ВСУ и освобождения города. Вечером 17 февраля стало известно, что только за последние несколько суток потери ВСУ в боях за город составили более полутора тысячи боевиков. В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке населенного пункта от националистов и блокированию украинских подразделений, засевших на авдеевском коксохимическом комбинате.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали не только жилые кварталы Донецка, но и Ясиноватую — серьезный железнодорожный узел и пересечение пяти стратегически важных автомобильных дорог.

Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось оправдываться за бегство ВСУ из Авдеевки.