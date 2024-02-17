Врач-онколог рассказала о неочевидных признаках и методах лечения рака кожи

Фото: www.globallookpress.com / Alessandra Sarti

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часто люди обращаются к доктору с уже запущенной болезнью, хотя могли избежать тяжелых последствий.

Рак кожи разрушает ткани в очаге возникновения, а потом распространяется по всему организму метастазами. Существует несколько видов образований, угрожающих онкологией, и каждый поражает человека с разной скоростью. Иногда удается распознать недуг на предраковой стадии, но часто пациенты обращаются к врачу с уже запущенными случаями. Почему важно контролировать ситуацию и не пропускать приемы у специалистов, рассказала дерматолог Татьяна Кузьмина. Она также описала потенциально опасные виды родинок (невусов) в интервью «Вечерней Москве».

Рак кожи — это последствие воздействия ультрафиолета, то есть солнечных ожогов. Причем сем больше было их в возрасте до 20 лет, тем выше вероятность заболеть в более взрослом возрасте. У недуга три формы — базалиома, плоскоклеточный рак и меланома. Первые два на ранних стадиях выглядят как розовые шелушащиеся пятна, которые периодически покрываются коркой или ранками. Они чаще возникают на голове, шее, предплечьях и кистях рук. Меланома развивается в родинках. Необходимо отслеживать появление асимметричных невусов с неровным краем и цветом, размером более 6-10 миллиметров. И те, что меняют форму и размер, что называется, на глазах.

Регулярно посещать онколога необходимо тем, у кого с рождения много родинок, людям с большими врожденными невусами, светлой кожей, которая всегда сгорает на солнце, тем, кто часто получал солнечные ожоги в детстве и юности, а также родственникам онкологических пациентов. После визуальной диагностики врач проводит гистологическое исследование. Базалиому и плоскоклеточный рак лечат оперативно — удалением пораженного участка кожи. В случае меланому этот метод возможен только на ранних стадиях. Если поздно, в ход идет специальные виды терапии, подходящие в конкретной ситуации.

Дерматолог порекомендовала всем ежегодно проходить осмотр кожного покрова у дерматолога или онколога, не откладывать прием, если наблюдаются тревожные симптомы и четко следовать инструкциям доктора. Ни в коем случае нельзя самостоятельно удалять родинки или доверять процедуру далеким от медицины специалистам. До операции необходимо пройти все этапы обследования, включая гистологическое.

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