Шойгу доложил Путину о полном взятии ВС РФ под контроль Авдеевки

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Ранее в этот день о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

Российские войска взяли Авдеевку под полный контроль, сообщил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.

Как уточнили в Минобороны РФ, от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 квадратных метров. Потери ВСУ в боях за Авдеевку в течение последних суток составили более полутора тысячи боевиков.

«В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на авдеевском коксохимическом комбинате», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны также подчеркнули, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома ВСУ и освобождения города.

Киевский режим еще в июле 2014 года взял под свой контроль Авдеевку, вытеснив ополчение Донецкой Народной Республики. Этот город был одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований.

Его создавали и улучшали на протяжении восьми лет: рылись окопы, ходы сообщения, оборудовались долговременные огневые точки. Под землей были обустроены бункеры с бетонными перекрытиями. Все это время украинские боевики обстреливали с этих позиций жилые кварталы столицы ДНР.

Освобождение Авдеевки позволило российским войскам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить город от атак со стороны националистов.

Прежде о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимиру Зеленскому пришлось оправдываться за бегство ВСУ из Авдеевки