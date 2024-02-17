Лера Кудрявцева сообщила о предстоящей операции

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Госпитализированная знаменитость вышла на связь с коллегами-журналистами и рассказала о своем самочувствии.

Телеведущую Леру Кудрявцеву ждет серьезное хирургическое вмешательство, после которого придется восстанавливаться как минимум шесть месяцев. Звезда получила травму во время репетиции нового шоу, после чего тут же была госпитализирована. В эфире федерального канала она вышла на связь с коллегами-журналистами и поделилась новостями о своем состоянии. Как выяснилось, из-за неудачного прыжка на сцене селебрити сломала ногу.

«Чистая случайность, если можно это так назвать… На этой репетиции я должна была выбежать на сцену в прыжке. Обычный такой прыжок — руки вверх, ноги в сторону. Никаких трюков, танцев не было. Вдруг услышала дикий хруст в колене и с дикой болью просто упала на сцену. Хорошо, что там был доктор, мне сделали повязку тугую, наложили лед и после этого повезли на МРТ», — рассказала Кудрявцева.

По словам телеведущей, медики диагностировали ей тяжелый разрыв крестообразной связки и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Это действительно серьезные травмы, которые требуют длительной реабилитации. Судя по кадрам, снятым самой Кудрявцевой в больнице, врачи с помощью фиксаторов обездвижили всю ногу, звездная пациентка передвигается в кресле-каталке.

«Надеюсь, что на следующей неделе сделаем операцию, будет какой-то реабилитационный период небольшой. Говорят, чтобы восстановить ногу, нужно более полугода, но ходить, говорят, сразу через неделю после операции надо», — отметила она.

Коллега телеведущей Вадим Такменев, а также гость его передачи Станислав Пьеха пожелали Лере Кудрявцевой скорейшего восстановления — надо вставать на ноги. Певец не смог сказать доброе слово вслух, так как сам не вполне здоров, он потерял голос. Но жестами и воздушными поцелуями, как мог, поддержал теледиву. Пострадавшая подтвердила, что болеть ей действительно некогда, ведь в работе множество проектов, а дома внимания ждет маленькая дочь.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева устроила скандал прямо на съемках популярного шоу. Почему телеведущая, профессионал с большим стажем, слышавшая много печальных и шокирующих историй от своих гостей, не удержала себя в руках и плеснула женщине воду в лицо?