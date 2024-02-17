Военкор «Звезды» получил ранение при обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ

Фото: МЧС России / ТАСС

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В каком состоянии находится журналист?

Военный корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский получил ранение при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как сообщается на сайте телеканала, журналист получил ранение в ногу.

Населенный пункт Пантелеймоновка подвергся массированному обстрелу со стороны националистов в субботу, 17 февраля. В это время многие местные жители спокойно спали. Известно, что ВСУ били по жилым кварталам из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий обстрела Пантелеймоновки боевиками ВСУ.