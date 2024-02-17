Глава МИД Украины Кулеба затянулся сигарой в прямом эфире телемарафона

Фото: Denes Erdos / AP/ ТАСС

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После какого вопроса украинский министр проявил такую бестактность на камеру?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба закурил сигару во время прямого эфира украинского телемарафона. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Глава МИД Украины Кулеба закурил сигару в прямом эфире, не реагируя на обращения телеведущих», — пишет издание.

Глава МИД выслушал вопрос журналиста о протестах фермеров из Польши на польско-украинской границе. После этого Кулеба, видимо, подумал, что в эфире произошли перебои, и затянулся сигарой.

Затем ведущий сказал Кулебе, что его «слышат». После этого кадр с курящим министром тут же убрали из эфира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кулеба признал, что Европа не может соперничать с РФ в военной сфере. Их оборонная индустрия не способна конкурировать с российской, в связи с чем у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникли огромные проблемы со снарядами.

До этого же Кулеба заявлял, если на Украину прекратят поставлять оружие и военную технику, то боевикам придется идти на поле боя с лопатами.