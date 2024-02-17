В интересном месте: Ольга Бузова оголила «нежную» тату
Ольга Бузова показала свою татуировку
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Что изобразила поющая ведущая на своем теле?
Певица Ольга Бузова засветила свою татуировку в одной из историй личного блога. Нательный рисунок артистки расположен в очень интересном месте. А именно, на лодыжке.
Сначала может показаться, что на ноге Бузовой набито что-то непонятное, но если приблизить фотографию, то видно, что у нее там изображены космические звезды, стоящие в ряд. Сверху вниз они идут от маленькой к большой.
Артистка неоднократно говорила, что посылает энергию в космос и берет все, что ей дает Вселенная. Поэтому, возможно, татуировка звезд символизирует ее близость с Галактикой.
Интересное место Ольги Бузовой.
Сама же певица посетила одну из московских киностудий. На кадре видно, как ее гримируют, по всей видимости, перед какими-то съемками.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участник «Дома-2» Андрей Черкасов разнес певицу Ольгу Бузову за постоянные посты о футболисте Дмитрии Тарасове.
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