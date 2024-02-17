Саммит по урегулированию конфликта на Украине с большой вероятностью перенесут
Фото: OLEG PETRASYUK / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Встреча может пройти в апреле или мае. Зеленский в бешенстве.
Есть большая вероятность того, что саммит по урегулированию конфликта на Украине перенесут. Это может произойти из-за отсутствия мировых лидеров. Об этом сообщил источник агентства Bloomberg.
Встречу могут перенести на апрель или май. Киев же хочет, чтобы мероприятие состоялось в марте.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба желает встретиться с коллегой из Китая Ваном И на Мюнхенской конференции. Дипломат из Незалежной собирается убедить КНР принять участие в саммите.
Швейцария же заявляет, что готова к мероприятию. Дипломаты страны связались с коллегами из Китая и других стран, чтобы узнать их заинтересованность.
В материале агентства подчеркнули, что КНР и несколько других стран хотят, чтобы Россия тоже присутствовала на саммите.
Ранее 5-tv.ru писал, что Франция заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности.