Саммит по урегулированию конфликта на Украине с большой вероятностью перенесут

Фото: OLEG PETRASYUK / ТАСС

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Встреча может пройти в апреле или мае. Зеленский в бешенстве.

Есть большая вероятность того, что саммит по урегулированию конфликта на Украине перенесут. Это может произойти из-за отсутствия мировых лидеров. Об этом сообщил источник агентства Bloomberg.

Встречу могут перенести на апрель или май. Киев же хочет, чтобы мероприятие состоялось в марте.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба желает встретиться с коллегой из Китая Ваном И на Мюнхенской конференции. Дипломат из Незалежной собирается убедить КНР принять участие в саммите.

Швейцария же заявляет, что готова к мероприятию. Дипломаты страны связались с коллегами из Китая и других стран, чтобы узнать их заинтересованность.

В материале агентства подчеркнули, что КНР и несколько других стран хотят, чтобы Россия тоже присутствовала на саммите.

Ранее 5-tv.ru писал, что Франция заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности.