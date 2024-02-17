«Бездействие губит»: Натан рассказал, как выйти из депрессии, если совсем плохо

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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У знаменитого артиста есть верный способ решения проблемы.

Музыкальный исполнитель Натан (настоящее имя — Алишер Мирзохонов — Прим. ред.) на показе нового реалити-шоу «Запуск» эксклюзивно рассказал сайту 5-tv.ru, как справиться с депрессией. Сам артист считает, что алкоголь и видеоигры — это точно не выход.

«Я пробовал разное и, например, напиваться — это делает еще хуже. Часто ребята уходят в какие-нибудь игры PlayStation и все остальное — это тоже делает еще хуже. Бездействие максимально губит тебя, прям глубоко хоронит», — заявил Натан.

Артист подчеркнул, что избавиться от депрессии можно с помощью тренировок в спортзале. Также можно посвятить время работе.

«Поэтому самое лучшее — это либо пойти в зал, либо утонуть в работе», — заявил Натан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Агата Муцениеце пошла на радикальный шаг после встречи с экстрасенсом.