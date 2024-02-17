В Сети распространяются видео водружения бойцами РФ флага на заводе в Авдеевке

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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ВС РФ зачищают город в ДНР от оставшихся боевиков ВСУ.

В Сети распространяются кадры, как российские военные водружают флаг РФ на крыше Авдеевского коксохимического завода.

На кадрах распространяющегося в Интернете ролика видно, как бойцы ВС РФ установили триколор на крыше завода, расправляя полотнище на древке.

Ягодкин Дмитрий / ТАСС; соцсети

Авдеевский коксохимический завод считался крупнейшим коксохимическим заводом в Европе.

Также российские военные установили флаг РФ на месте братской могилы советских воинов в городском парке Авдеевки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленскому пришлось оправдываться за бегство ВСУ из Авдеевки.