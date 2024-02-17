Повлияли на судьбу: Муцениеце похудела после встречи с экстрасенсом

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Актриса отказалась от алкоголя.

Актриса Агата Муцениеце сбросила вес. Об этом она рассказала на одном из интернет-шоу «Кстати». Оказалось, что звезда «Закрытой школы» обратилась к экстрасенсу, который на сеансе и запретил ей пить спиртное. Это и стало причиной для избавления от лишних калорий.

После слов экстрасенса Муцениеце находилась в шоке, но все же прислушалась к его совету. Пока что она решила не употреблять алкоголь в течение года и это уже дало свои плоды. Она не только избавилась от лишних килограммов, но и начала заниматься спортом, у нее подтянулась кожа и в целом улучшилось настроение.

Она выпила немного спиртного только на Новый год. Тогда на ее столе оказалось шампанское и вино.

В итоге актриса решила продолжать жить без алкоголя и работать над собой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце решила отправить маленьких детей на заработки.