«Можете нас поздравить»: певица Алекса вышла замуж за фитнес-тренера Дайчева

Фото, видео: Instagram* / veacheslav_daichev; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Пара предстала перед публикой в свадебных нарядах.

Певица Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова — Прим. ред.) вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Супруги откладывали свадьбу с 2020 года и наконец-то сделали это.

Артистка в своем личном блоге опубликовала видео со своим мужем.

«Можете нас поздравить! Ура», — написала Алекса.

На кадрах пара позирует перед зеркалом в своих свадебных нарядах. Алекса предстала перед публикой в свадебном белом платье, а фитнес-тренер выбрал для себя костюм с галстуком-бабочкой.

Во время ролика пара подчеркнула, что в этот день они самые красивые и счастливые. Они рады, что наконец-то обручились, но фитнес-тренер подчеркнул, что это нужно было сделать уже давно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Алекса заявила о свадьбе со своим возлюбленным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Артистка рассказала о подготовке к бракосочетанию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ