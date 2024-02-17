Поберегите здоровье: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля
Фото, видео: 5-tv.ru
На что следует обратить внимание на новой неделе?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 19 по 25 февраля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Неделя начинается с трех звезд «болячек». С понедельника по среду лучше перенести плановые визиты к врачам, либо быть чуть внимательнее, если их не отсрочить.
Пожалуй, лучший и наиболее перспективный день приходится на субботу. Остальные более мягкие и спокойные.
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Понедельник, 19 февраля 2024 года
День Водного Быка. Это умеренный день, тяготеющий к негативу. Может принести потери и больше подходит для завершения процессов. К тому же он содержит звезду болезней, поэтому поберегитесь в этот день.
Совет дня: действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.
Вторник, 20 февраля 2024 года
День Деревянного тигра. День пустоты. Он не подойдет для важных дел. Лучше всего заниматься повседневными обязанностями, рутиной и желательно не касаться темы медицинских процедур из-за наличия в этом дне звезды болячек.
Совет дня: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.
Среда, 21 февраля 2024 года
День Деревянного Кролика. Еще один средний день. Он будет хорош для генеральной уборки, очищения, избавления от всего ненужного. Третья звезда болячек подряд может дать шероховатости при визите к врачу или во время получения медицинской помощи.
Тем не менее, этот день может быть хорош для посещения выставок или живописных красивых мест. К этому очень располагает структура. Особенно хорошо для тех, кто хочет найти любовь, отправиться к северу от места, где вы живете. Здесь повышаются шансы познакомиться с кем-то интересным.
Совет дня: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.
Четверг, 22 февраля 2024 года
День Огненного Дракона. Хороший день для переговоров, подписания контрактов, инвестирования, запуска проектов, сбора долгов. Энергии дня могут помочь в финансовых вопросах. В этот день не стоит заниматься перестановками по феншуй из-за действий негативной формулы.
Совет дня: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.
Пятница, 23 февраля 2024 года
День Огненной Змеи. День хорошо подходит для переговоров, встреч и всех дел связанных с людьми. Тем не менее, помните о том, что в любых встречах лучше проявить дипломатичность, поскольку близко полнолуние и особенно чувствительные люди могут испытывать негативные эмоции и проявлять повышенную конфликтность. Также в такой день хорошо заниматься планированием.
Совет дня: Думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.
Суббота, 24 февраля 2024 года
День Каменной Лошади. Хороший день для большинства дел, годится для инвестирования, подписания контрактов, хорош для свадьбы, переездов, перелетов. Если воспользоваться энергиями этого дня, в течение двух-четырех месяцев получите финансовые блага.
Совет дня: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.
Воскресенье, 25 февраля 2024 года
День Земляной Козы. хороший день для переговоров и деловых свиданий, хорош для планирования, но и отдых в этот день получится тоже неплохо, все-таки воскресенье! Если будете избыточно активничать в этот день, опасайтесь ножа в спину. В такой день есть риск пасть жертвой предательства.
Совет дня: осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути, ваша цель уже близка.
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