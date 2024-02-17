Не больше часа: как найти время на самого себя

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg ; 5-tv.ru

Стоит придерживаться нескольких правил, чтобы жизнь не превращалась в сплошную рутину.

Очень часто наша жизнь превращается в сплошную рутину из-за бесконечного количества обязательных дел и забот. Мы начинаем забывать, чего хотим на самом деле, а промежутки «отдыха» заполняем не тем, что на самом деле необходимо. В разговоре с изданием «Страсти» специалист по продуктивности рассказала, как наконец найти время на себя.

Сперва задумайтесь, все ли ваши дела так сильно важны. Вполне вероятно, что от большинства из них действительно можно отказаться. Попробуйте разделить ваши обязанности на две группы, во вторую должны войти все гибкие задачи.

«Это отличная техника, которая помогает освободить минуты — они, в свою очередь, перетекают в часы. Возможно, вы слишком долго готовитесь ко сну или медленно раскачиваетесь утром. Подумайте, как организовать себя, чтобы незначительные дела ушли на задний план», -объяснила эксперт.

Кроме того, не берите в привычку перетруждаться и уделять столько времени задачам, сколько на них отведено не было. Стремитесь выделять под каждую сферу определенное количество минут или часов и старайтесь уложиться именно в этот промежуток.

Например, после того, как вы приходите домой после работы, старайтесь заниматься бытом один или несколько часов, а невыполненное оставляйте на следующий день. Вы не заметите, как научитесь мыть посуду и готовить намного быстрее, а времени на отдых станет гораздо больше.

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