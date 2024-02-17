Гинеколог рассказала, может ли врач определить девственность девушки

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Специалист отметила, что женщина иногда остается девственницей даже после полового акта.

У некоторых женщин девственная плева остается неповрежденной даже после нескольких половых актов. Об этом изданию Газета.ру рассказала Анна Крижановская-Яковлева, акушер-гинеколог одной из столичных клиник.

Врач объяснила, что женская девственность обычно подразумевает отсутствие вагинального секса и анатомическую целостность девственной плевы. Однако бывают случаи, когда у пациентки в силу особенностей строения и растяжимости плева может оставаться целой даже после половой близости.

«Также описаны случаи повреждения плевы при гинекологическом осмотре, в результате травмы, или во время интенсивных занятий определенными видами спорта», — отметила Анна.

Девственная плева представляет собой своеобразную складку слизистой оболочки влагалища, и находится она между малыми половыми губами, отделяя внутренние половые органы от наружных.

Врач-гинеколог во время приема способен определить по строению плевы, как она была повреждена, либо же заметить, что ее вовсе не было с рождения, рассказала собеседница издания.

«Последнее состояние называют атрезией, оно может указывать на наличие врожденных аномалий внутренних половых органов. Многие из них можно скорректировать, что в дальнейшем положительно скажется на репродуктивном здоровье пациентки», — подчеркнула специалист.

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