«Без слез не взглянешь»: Волочкову подняли на смех за «боевой раскрас» в бане

Фото, видео: Виноградов Сергей / ТАСС;

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Бывшая прима Большого театра вновь удивила публику, устроив нешуточные эксперименты со своей внешностью. Чем это может для нее обернуться?

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова никогда не скрывала, что тщательно следит за своей внешностью. Чтобы сохранять фигуру, артистка держит себя в узде, не позволяя злоупотреблять сладким. Однако, по собственному признанию балерины, к услугам профильных специалистов она давно не обращается. Звезда шпагатов предпочитает краситься и худеть самостоятельно, что нередко приводит к конфузам.

Волочкову раскритиковали за фото из бани в макияже. Instagram* / volochkova_art

На днях Волочкова вновь стала объектом для насмешек из-за вычурного макияжа: в социальных сетях балерина опубликовала новое провокационное фото, на котором появилась без преувеличения во всей красе. Пропорции лица Волочковой искажали румяна, нанесенные густым слоем, и черные тени. В таком виде балерина предстала не где-нибудь, а в парилке.

В беседе с 5-tv.ru дерматолог Наталия Жовтан подсветила, с какими проблемами рискует столкнуться Волочкова, если продолжит бездумные эксперименты над собой. По словам профильного врача, дерматологами давно доказано — толстый слой тонального крема и в привычных условиях способен наносить коже определенный, отложенный во времени вред. А в бане или хаммаме, когда влажность воздуха значительно превышает норму, последствия и вовсе выглядят пугающе.

«Процедуры, проводимые в хаммаме или бане, нередко связаны с высокой температурой, высоким уровнем влажности. Находиться в таких помещениях с идеальным макияжем достаточно сложно. Во-первых, влажная кожа с трудом удерживает четкие линии, макияж попросту поплывет через две минуты в присутствии такой влажности. А мы знаем, что в условиях хаммама влажность сразу повышается до 90%», — объясняет дерматолог.

По словам Жовтан, косметика, имеющая кремообразную текстуру, с пугающей скоростью впитывается в кожу, провоцируя воспаления и заболевания. Никакие публичные мероприятия и деньги не стоят того, чтобы так рисковать своим здоровьем.

«Но это не все негативные последствия, которые мы можем получить. В условиях парной открываются поры, активизируется выделительная функция кожи, когда вместе с потом выделяются токсические вещества. При этом средства, которые нанесены на кожу, усваиваются с большей скоростью. Тональный крем, хайлатеры забивают поры, приводят к аллергическим реакциям, воспалениям, лицо раздувает, появляется краснота», — предупредила специалист о возможном возникновении дополнительных проблем.

Морщины «убила на корню»

Сейчас в ближайшем окружении Анастасии Волочковой признают — балерина совсем не похожа на ту утонченную красавицу, какой она была еще несколько лет назад. Говорят, что прима несколько раз прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы избавиться от морщин в уголках глаз. Уставший и несвежий вид неоднократно привлекал внимание подписчиков: из раза в раз поклонники Волочковой задавались вопросом, что могло стать причиной столь радикальных изменений во внешности, и неужели на ее лице так сказались вредные привычки, вроде любви к просекко.

«Настя, без слез не взглянешь»;

«Без содрогания не могу смотреть»;

«Настя, пощадите нас и себя»;

«Настя, остановись», — умоляют интернет-пользователи Волочкову одуматься.

Правда, находятся и те, кто страсть Анастасии к пенным и не очень напиткам все же не разделяют. Порочащие знаменитость кадры нередко становятся поводом для насмешек.

Балерина нередко злоупотребляет отдыхом в именной купели (причем делает это вне зависимости от погодных условий и времени года), так еще и Анастасию нередко можно застукать с бокалом увеселительного напитка на закрытых встречах и праздниках друзей. То и дело появляющиеся подобные фото знаменитости в соцсетях тому подтверждение.

Подтверждает эти рассуждения пластический хирург Тимур Нугаев. Как отметил специалист, на внешний вид знаменитости повлияли различные факторы.

«И образ жизни, и какие-то проблемы соматического плана, с почками, тоже имеют место быть. Впрочем, как и проявление алкогольной зависимости», — сказал специалист.

Среди прочих версий разительных изменений во внешности Анастасии Волочковой называют и сильнейший стресс. Прима с юности стала заложницей своей профессии, главный принцип которой заключается в том, чтобы танцевать и выглядеть с иголочки, даже если в твоей жизни царит ад. Не исключено, что с возрастом психика начала давать сбой, и держать удар Волочковой стало значительно труднее. Именно поэтому, по словам врача-нарколога Василия Шурова, балерина ищет утешение на дне стакана.

«Алкогольная энцефалопатия — финал алкогольной зависимости», — добавил Шуров, намекнув, что именно к этому состоянию придет Волочкова, если не остановится в своем стремлении забыться.

Проблем не существует?

Своих «ошибок» заслуженная артистка РФ действительно не признает, предполагая, что общественность попросту ей завидует. Практически каждое появление Анастасии Волочковой в публичном поле превращается в мини-скандал, суть которого заключается в хейте внешности примы и последующих оправданиях.

Чего стоит один только «мальдивский скандал», когда балерина опубликовала провокационные кадры с отдыха на тропическом острове. На снимке артистка появилась в оранжевом купальнике и мини-топе. Уже тогда аудитория сделала соответствующий вывод: прима ушла в отрыв.

Лишь спустя двое суток балерина вышла на связь, чтобы заявить — ее репутация в очередной раз подверглась удару, но Волочкова его не только стерпела, но еще и отбрила, хоть и сделала это в свойственной манере. Сначала проигнорировав, а затем разразившись эмоциональным монологом.

«Это все зависть. Мы все мне завидуете, потому что я красивая. Своей красотой я обязана природе и генам», — распылялась она.

Своим внешним видом звезда более чем довольна, и не видит смысла как-либо менять свой образ жизни. Нередко она отвечает недовольным подписчикам в сети, стремясь доказать, что у нее все в порядке.

«Я стройная вообще. У меня просто на самом деле такое тело мощное, которому позавидует любая женщина в 20 лет. А для этого, мои золотые, нужно ******** (работать — Прим. ред.) в балетном зале по три с половиной часа каждый день на пуантах. А этим кошелкам, которые меня осуждают, я хочу просто задать вопрос: мои золотые, а вы хоть пуанты один раз в своей жизни надели?» — обращалась балерина к хейтерам.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая жена бывшего мужа Анастасии Волочковой рассекретила пол будущего малыша.

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