Палки в колеса: почему Шольц воспрепятствовал желанию фон дер Ляйен стать генсеком НАТО

Фото: Reuters / AMEL EMRIC

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Урсула фон дер Ляйен видела себя на посту генерального секретаря Североатлантического альянса, но тут ей помешали.

Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. Причина подобного решения всплыла лишь спустя время после того, как фон дер Ляйен лишилась возможности претендовать на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

По предварительной информации газеты Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза, канцлера ФРГ не устроила радикальная позиция фон дер Ляйен, касающаяся российско-украинского вопроса. По соображениям немецкого представителя, глава Еврокомиссии уже не первый год демонстрирует русофобские позиции, что в перспективе может сыграть злую шутку с положением стран на мировой арене.

«Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО», — сказал источник изданию.

Как изначально удалось выяснить журналистам, первым, кто предложил рассмотреть фигуру Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека нато, стал госсекретарь США Энтони Блинкен. В конце 2023 года он выдвинул ее кандидатуру в приватной беседе с Джо Байденом. Американский президент обратился за советом к Олафу Шольцу, но тот кандидатуру категорически отклонил.

Как оказалось позже, у Шольца имелись свои мотивы, чтобы принять именно такое решение. Для канцлера Германии, представляющего Социал-демократическую партию Германии пост главы НАТО имеет ключевое значение, поэтому появление на нем фон дер Ляйен, приверженки партии Христианско-демократического союза, должен был стать непозволительным упущением.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шольц заявил о нежелании НАТО открытой конфронтации с РФ.